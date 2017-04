Der letzte Bulle Die Zukunft

Micks Ermittlungen sind von Erfolg gekrönt. Endlich weiß er, wer für all die Erpressungsversuche und Morde verantwortlich ist. Er ist fassungslos. Doch die schwerste Prüfung liegt in Wahrheit noch vor ihm: Überraschend entführt sein Gegenspieler die schwangere Astrid und droht, sie zu töten, wenn Mick ihn nicht laufen lässt. Aber so leicht gibt sich Mick nicht geschlagen!