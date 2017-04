Jungle Beat Folge 16

Teil 1:

Nach einem anstrengenden Tag will ein Paradieskranich den wohl verdienten Feierabend genießen. Doch daraus scheint nichts zu werden. Eine Gruppe lärmender Touristen campiert vor seinem Schlafplatz, um ihn bei seiner Rast zu beobachten.



Teil 2:

Viele Flugmeilen liegen hinter dem erschöpften Paradieskranich, als er unten am Boden einen nahezu perfekten Landeplatz für eine Rast ausmacht. Der Eindruck täuscht jedoch: Die Wasserstelle, in der er seine Waden kühlen wollte, ist glitschig. Und auch die Felsbrocken rundherum bieten kaum Halt.