Devious Maids - Schmutzige Geheimnisse Ausgang mit Hund

Genevieves Business Manager verschwindet spurlos mit ihrem ganzen Geld. In ihrer Not wendet sie sich an ihren Ex, der Genevieve im Gegenzug ein unmoralisches Angebot macht. Sam kommt mit der Köchin aus dem Nachbarhaus zusammen, was Carmen gar nicht gefällt. Sie beschließt, ein wenig nachzuhelfen, damit die Romanze ein rasches Ende findet. Marisol macht bei ihren Nachforschungen eine Entdeckung, die Adrian Powell große Schwierigkeiten mit Michael Stappord einbringt. Indes erleidet Spence beim Liebesspiel mit Rosie einen Herzinfarkt.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)