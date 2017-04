Flucht von der Tethostation

Auf der Tethostation hat ein neuer Abenteuerpark eröffnet. Da trifft es sich gut, dass Miles' Eltern ausgerechnet dorthin müssen, um ein Raumfahrzeug zur Reparatur zu bringen. Als sie das Gefährt vom Planeten Ephesos abholen, stiehlt sich ohne ihr Wissen freches Kleinvieh an Bord und richtet auf der Tethostation großes Unheil an. Der nagelneue Abenteuerpark droht, ein Raub der ebenso neugierigen wie gewissenlosen Tierchen zu werden.



Das Puzzle der Baumeister

Loretta ist mächtig aufgeregt! Professor Rubikon hat sie zur renommierten Tomorrowland- Wissenschaftskonferenz eingeladen. Dort soll sie als Ehrengast einen Vortrag über das Puzzle der Baumeister halten. Als ihre Eltern es nicht schaffen, Loretta rechtzeitig am Konferenz-Ort abzuliefern, schlägt Miles vor, einfach ihre vielen Freunden um Hilfe zu bitten. Doch das ist leichter gesagt, als getan.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)