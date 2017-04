Die Simpsons Homer und New York

Barney setzt sich mit Homers Wagen nach New York ab. Dort parkt er und verschwindet. Homer erhält per Post einen Strafzettel für das gesetzwidrig abgestellte Auto. Da er den fahrbaren Untersatz innerhalb der nächsten drei Tage entfernen muss, macht sich Homer gemeinsam mit seiner Familie auf nach New York. Während sich Marge und die Kinder im Big Apple königlich amüsieren, führt Homer einen einsamen Kampf gegen die Verkehrspolizei.