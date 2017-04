Die Simpsons Lisas geheimer Krieg

Bart hat schon wieder Mist gebaut. Diesmal wird er auf eine Kadettenschule geschickt, wo er Manieren lernen soll. Lisa gefällt es dort so gut, dass sie auch bleiben will. Bart gelingt es schnell, Freunde zu finden. Lisa ergeht es nicht so gut. Gegen die Knaben muss sie sich erst mal behaupten.