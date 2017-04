Grey's Anatomy Nicht anfassen!

Bailey, Arizona und Jo werden in ein Hochsicherheitsgefängnis gerufen. Dort sollen sie das Ungeborene der 16-jährigen Insassin Kristen Rochester untersuchen. Die junge Mutter entpuppt sich aber schon beim ersten Kennenlernen als äußerst gewaltbereit. Aus Frust über die karge Essensration, die sie erhalten hat, greift Kristen die Gefängnisärztin an und bricht ihr einen Finger. Eine überlebenswichtige Operation, die ihr ungeborenes Kind retten soll, gerät durch Kristens Unberechenbarkeit prompt zum Spießrutenlauf.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)