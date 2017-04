New Girl Alle am Durchdrehen

Cece will auch in die WG einziehen und gibt deshalb ihre Wohnung auf. Als sie mit dem Packen in Verzug gerät, drängt langsam die Zeit. Wenn Cece ihre altes Apartment nicht bis zum nächsten Tag geräumt hat, verliert sie ihre Kaution. Jess verspricht zu helfen, doch leider kommt ihr die neue Schulleiterin Becky in die Quere. Diese verlangt von Jess, abends noch die Budgetrechnung für die Schule zu überprüfen. Indes hat sich Winston etwas zu überstürzt von seiner Polizei-Partnerin getrennt.