Hot In Cleveland Drei Männer und eine Rose

Wie jedes Jahr haben die Freundinnen an ihrem 'Date-Tag' etwas ganz Spezielles vor: Melanie hat sich mit einem schüchtenen Anrufer aus ihrer Sendung verabredet. Er kommt in Begleitung seiner Beraterin. Victoria trifft ein ehemaliges Model. Der junge Mann birgt so manches Geheimnis. Elka trifft endlich auf Stanislaus, ihre erste Liebe aus Polen, der nun eine Frau ist. Indes wird Joy von gleich mehreren Heiratsanträgen überrascht.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)