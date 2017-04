Die Legende vom Sandlöwen

Die Callistos fliegen zum Wüstenplaneten Sandrosk. Ein gewaltiger Sturm braust auf die dortige Kolonie zu und ausgerechnet jetzt ist ihr Schutzschirm außer Betrieb. Am meisten fürchten die Einheimischen aber den sagenumwobenen Sandlöwen, der sich im Sandsturm verbergen soll.



Das Rätsel von Atlantix

Die Callistos reisen in die Heimat von Pipps: dem vollständig von Wasser bedeckten Planeten Atlantix. Eine Unterwasserdrohne ist verschwunden. Die Familie soll sie ausfindig machen. Kaum haben die Callistos die Drohne am Meeresgrund entdeckt, bemerken sie plötzlich, wie ein riesiger Unterwasser-Wirbel geradewegs auf sie zurast.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)