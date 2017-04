Cougar Town Jules Traum

In ihrer ersten Ehewoche will sich Jules gegenüber ihrem Mann Grayson von ihrer besten Seite zeigen. Doch es dauert nicht lange, da verfällt sie in alte Muster: Sie verlangt von Grayson eine Entschuldigung für etwas, dass er in einem Traum getan hat. Währenddessen feiert Travis seinen 21. Geburtstag und Bobby will die verlorene Zeit mit seinem Sohn nachholen, indem er ihm beibringt, was es heißt ein Mann zu sein.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)