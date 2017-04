The Big Bang Theory Holographisch erregt

Die alljährliche Halloween-Party steht an. Wie jedes Jahr möchte Stuart das Fest in seinem Laden feiern. Damit die Party ein echter Erfolg wird, bietet Raj seine Hilfe an. Amy und Sheldon haben ebenfalls vor, zu dem Fest zu kommen. Sie wollen in Partnerkostümen erscheinen, leider können sie sich aber nicht einigen, welches Paar sie darstellen wollen. Unterdessen nervt Howard alle mit seinen immerwährenden Erzählungen von seinem Ausflug ins All.