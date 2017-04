The Night Shift Flucht nach vorne

Jordan und Krista stoßen mitten auf einer verlassenen Landstraße auf einen verletzten Motorradfahrer. Sie versorgen ihn zunächst notdürftig, doch die Verletzungen machen eine Operation notwendig. Also bringen die beiden ihn in den nächstgelegenen OP-Raum - in einer Tierarztpraxis.