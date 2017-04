Supernatural Auf Wiedersehen, Fremder

In einer Kleinstadt im Mittleren Westen hat Crowley gleich mehrere Dämonen eingesetzt, die nach Luzifers Krypten suchen sollen. Sam und Dean treffen dort auf Castiel, der ihnen zwar gegen die Dämonen beisteht, wichtige Informationen aber vorenthält. Meg befindet sich in Crowleys Gewalt. Mit brachialen Methoden will Crowley Meg dazu zwingen, den geheimen Standort der Krypta preiszugeben.