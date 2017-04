Die Schlümpfe 2 ("The Smurfs 2")

Großartig animiertes, actionreiches, zweites Kinoabenteuer der beliebten Schlümpfe. Neil Patrick Harris ('How I Met Your Mother') bricht mit einem Rettungstrupp von Schlümpfen auf nach Europa. Schlumpfine ist entführt worden und muss aus den Fängen Gargamels befreit werden. Die pointenreiche Sightseeing-Tour durch Paris kann beginnen! Beste Unterhaltung für die gesamte Familie!

Nach dem durchschlagenden Kassenerfolg ihres letzten Leinwandauftritts im Jahre 2011 kehrten die kleinen blauen Zipfelmützenträger zwei Jahre später mit einem brandneuen Abenteuer (erneut) in 3D in die Kinos zurück. Mit der bewährten Mischung aus Animations- und Realfilm und jeder Menge Dialogwitz und Slaptstick sorgte auch das zweite von US-Regisseur Raja Gosnell („Scooby-Doo“, „Beverly Hills Chihuahua“) inszenierte Abenteuer für volle Kinosäle. Gosnell konnte erneut namhafte Stars wie den "How I Met Your Mother"-Frauenhelden und ehemaligen Oscar-Moderator Neil Patrick Harris sowie Hank Azaria und Brendan Gleeson verpflichten. Kate Perry sorgt als singende Schlumpfine wie bereits im ersten Teil für musikalische Unterstützung. Die Dreharbeiten fanden in Paris, Montreal und New York statt.