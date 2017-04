CSI: Vegas Neue Zeiten

Nachdem Catherine wegen ihrer Verstrickung in den Haskell-Fall degradiert wurde, tritt ein neuer Supervisor seinen Dienst an. Alles hört ab nun auf D.B. Russell, der gleich bei seinem ersten Einsatz eine harte Nuss zu knacken hat. Eine Schießerei in einer Straßenbahn fordert mehrere Tote und Verletzte. Widersprüchliche Zeugenaussagen und rätselhafte Spuren zwingen zur optimalen Zusammenarbeit im CSI-Team. Zugleich müssen sich alle erst an den neuen Boss gewöhnen.