Krieg der Götter ("Immortals")

Spektakuläres, starbesetztes Action-Epos in überwältigenden Bildern. Henry Cavill ('Superman - Man of Steel') tritt gegen Mickey Rourke als rachsüchtigen, übermächtigen Schreckensherrscher an. Griechenland und das Schicksal der Götter im Olymp stehen auf dem Spiel.

Inhalt

Hyperion, der böse König der Herakliden, verbreitet auf der Suche nach dem sagenumwobenen Bogen von Epirus Angst und Schrecken. Mit diesem will er die Titanen befreien und sich so an den unsterblichen Göttern im Olymp rächen. Göttervater Zeus hat den tapferen Krieger Theseus dazu auserkoren, die Hellenen vor dem sicheren Untergang zu retten. Mit einer Gruppe treuer Gefährten zieht der mutige Held in die entscheidende Schlacht.