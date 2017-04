Robin Hood ("Robin Hood") Actionreiches Historienepos

In seiner fünften Zusammenarbeit mit Russell Crowe setzt Regisseur Ridley Scott ('Gladiator') die Vorgeschichte der Robin-Hood-Legende bildgewaltig in Szene und ersetzt dabei mythologische Verklärung durch mitreißenden Realismus...

Inhalt Robin Longstride ist Bogenschütze in der Armee von Richard Löwenherz. Auf der Heimkehr von einem Kreuzzug wird der König bei einer Burgbelagerung getötet. Auf den letzten Wunsch des gefallenen Sir Loxley nimmt er dessen Identität an, um die königliche Krone zurück nach England zu bringen. Dort lässt Lady Marian, Loxleys Witwe, ihn das Erbe ihres Mannes antreten. Robin nutzt die neue soziale Stellung, um einfache Leute gegen jedwedes Unrecht zu verteidigen und England schließlich gegen französische Invasoren zu einen.

DARSTELLER Russell Crowe (Robin Hood)

Cate Blanchett (Lady Marian)

William Hurt (William Marshal)

Douglas Hodge (Sir Robert Hoxley)

Max von Sydow (Sir Walter Loxley)

Matthew Macfadyen (Sheriff von Nottingham)

Mark Strong (Sir Godfrey)

Léa Seydoux (Isabella von Angoulême)

Oscar Isaac (Prinz John)



Regie: Ridley Scott

Drehbuch: Brian Helgeland

Kamera: John Mathieson

Musik: Marc Streitenfeld

Story: Brian Helgeland, Ethan Reiff, Cyrus Voris

In seiner Neuversion entstaubt Ridley Scott die Robin-Hood-Legende von Kitsch und Heldentum und versucht mit einer gehörigen Portion Realismus der Wahrheit hinter dem Mythos auf die Spur zu kommen. Dabei ist Scott felsenfest davon überzeugt, dass es einen Volkshelden wie Robin Hood wirklich gegeben hat, einen, der sich gegen Tyrannei einsetzte und Reiche bestahl und die Armen beschenkte.

Hochkarätige Besetzungsliste Der oscarprämierte Drehbuchautor Brian Helgeland ("L.A. Confidential") geht zu den Anfängen des Bogenschützen aus Sherwood Forest zurück, und zeigt ihn als illusionslosen Krieger namens Robert Longstride bar jeglichen kitschigen Romantizismus. Die Klichées über bekannte Figuren wie Richard Löwenherz und der Sheriff von Nottingham werden dabei hinterfragt wie auch Lady Marian (Cate Blanchett) in einem neuen Licht erscheint. Sie ist die Witwe des ermordeten Ritters Sir Robert Loxley. Dessen Vater Walter (Schauspiellegende Max von Sydow) nimmt Robin als Ersatzsohn auf, damit seine Ländereien nicht an die Krone fallen, und gibt ihm Lady Marian zur Frau.



Oscar Isaac ("Star Wars: Episode VII - Ds Erwachen der Macht") spielt dabei eine wichtige Rolle als Bruder von Richard Löwenherz, der zum König ernannt wird und gegen den Rat seiner Mutter die Gräfin von Angoulême, Isabella (Léa Seydoux - "James Bond - Spectre") heiraten will.

Topbesetzt bis in die kleinsten Rollen Weiters mit dabei sind "Sherlock Holmes"-Bösewicht Mark Strong als adeliger Verräter Sir Godfry, Matthew Macfadyen ("Stolz & Vorurteil") als Sheriff von Nottingham und Oscarpreisträger William Hurt (i. Bild - "Der Kuss der Spinnenfrau") als William Marshall.

Parallelen zwischen Gladiator und Robin Hood Dass der Regisseur erneut seinen Lieblingsschauspieler, 'Gladiator' Russel Crowe für die Titelrolle auswählte, ist kein Zufall. Zwischen dem Gladiator und Robin Hood gibt es eindeutig Parallelen - beiden ist Vergeltung und der Kampf für eine bessere Welt gemein. Bei einem Budget von $200 Millionen Dollar nahm der Film weltweit über $321 Millionen Dollar ein.

RUSSELL CROWE Der in Neuseeland geborene Hollywood-Star wuchs in Australien auf und wurde schon früh mit dem Schauspielvirus infiziert. Sein erster Film mit Ridley Scott, "Gladiator" (2000), brachte dem heute 53-Jährigen den Oscar als Bester Hauptdarsteller ein. Im Jahr 2014 war er mit dem Bibelepos "Noah" von Darren Aronofsky in unseren Kinos. Zuletzt sah man ihn auf der Leinwand in der Buddy-Cop-Komödie "Nice Guys"(2016) an der Seite von Ryan Gosling. Lesen Sie mehr zu Russell Crowe