Kung Fu Panda Der Weg der Krabbe

Ein japanischer Bandit in Gestalt einer harmlos scheinenden Muschel überfällt Goldtransporte und besiegt Po im Kampf. Gedemütigt will Po sich rächen. Da trifft es sich gut, dass eine Samurai-Krabbe Shifu um Hilfe bei der Jagd nach dem Banditen bittet. Entschlossen schließt Po sich den beiden an.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)