Yakari Der Zorn der Raben

Yakaris Stamm bereitet sich auf ein großes Fest vor. Regenbogen will bei der Gelegenheit köstliches Trockenfleisch nach einem Spezialrezept ihrer Mutter auftischen, benötigt dafür aber frische Kirschen. Der einzige Kirschbaum in der Gegend liegt bei den Schwarzen Zinnen, die von jähzornigen Raben bewacht werden. Regenbogen beschließt dennoch, sich in seine Nähe zu wagen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)