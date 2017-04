Glee Die Rolle, die dir zugedacht

Seit seinem Rausschmiss aus der Army glaubt Finn sich auf der Verliererstraße: keine Rachel, kein New York. Stattdessen schuftet er in seiner Heimatstadt in einer Reifenwerkstatt. Um Finn aufzubauen, bittet ihn Artie, die Co-Regie beim diesjährigen Schulmusical zu übernehmen. Und siehe da, Finn findet nach und nach Gefallen an der Herausforderung und verblüfft mit ungewohnten Besetzungsvorschlägen. Indes versucht sich Emma mit dem Gedanken anzufreunden, Will zuliebe nach Washington zu übersiedeln.