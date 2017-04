Glee Glease

Will verkündet den Glee-Club-Mitgliedern, dass er zu Studienzwecken die McKinley High für eine Weile verlassen wird. Ein Ersatz ist aber bereits gefunden: Finn. Nicht nur Sue reagiert entsetzt, auch die Glee-Clubmitglieder steigen auf die Barrikaden. Je weiter jedoch die Vorbereitungen für das Schulmusical voranschreiten, desto mehr finden die Schüler Gefallen an Finn als neuem Leiter. Kurt und Rachel reisen extra aus New York an, um bei der Musicalpremiere dabei zu sein, bereuen diesen Entschluss aber bald.