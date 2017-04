The Secret Life of the American Teenager Adrians Rückkehr

Ben hat die Reißleine gezogen und seine Sachen gepackt. Doch die Erleichterung währt nur kurz. Sein Vater lässt ihn nicht mehr bei sich wohnen und dann taucht auch noch Adrian überraschend in der Schule auf. Unter Tränen versucht sie Ben zu überreden, wieder in die gemeinsame Wohnung zu ziehen. Unterdessen absolviert Ricky ein Bewerbungsgespräch am College. Dort wird er von einer alten Bekannten in Empfang genommen, die ihm ein unmoralisches Angebot macht.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch) Hauptdarsteller Shailene Woodley (Amy Juergens)

Kenny Baumann (Ben Boykewich)

Megan Park (Grace Bowman)

Greg Finley (Jack Pappas)

Daren Kagasoff (Ricky Underwood)

Francia Raisa (Adrian Lee)

Regie Anson Williams