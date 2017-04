Baby Daddy Tür an Tür mit Mom

Als die Wohnung gegenüber frei wird, glauben Ben, Danny und Tucker, endlich einen geeigneten Ort für das Feiern wilder Partys gefunden zu haben. Die Freude währt aber nicht lang. Kurzerhand zieht Bonnie in das Apartment ein. Während Ben überlegt, wie er Bonnie am schnellsten aus der geplanten Partyhöhle ekeln kann, kämpft Danny mit ganz anderen Problemen. Er will sanft mit Miley Schluss machen. Durch eine unglückliche Fügung gerät Danny jedoch in eine Situation, die Miley als Heiratsantrag deutet.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)