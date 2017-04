SpongeBob Schwammkopf Schmutz, wo ist dein Stachel / Sei nicht der Rache Diener

Die Krosse Krabbe wird von Seeigeln überschwemmt. Mit Planktons Hilfe versuchen SpongeBob und Mr. Krabs der Plage Herr zu werden.



Thaddäus erfährt, dass Sandy einen Karatekurs gibt. Als er beim Nachhauseweg glaubt, überfallen zu werden, will er unbedingt seine Selbstverteidung verbessern und nimmt gemeinsam mit SpongeBob Unterricht in der asiatischen Kampfkunst. Leider erweist sich Thaddäus jedoch als ziemlich beratungsresistent.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)