MA 2412 Geiselnahme

Eigentlich war es ja abzusehen: So wie Weber und Breitfuß ihre Klientel seit Jahr und Tag behandeln, mussten in dem einen oder anderen der Erniedrigten Rachepläne reifen. Wer erinnert sich nicht noch an den wackeren Ritter Ivanhoe, den Herr Rappoltinger, den die beiden im Fasching seiner glänzenden Rüstung und dazu noch seiner Unterhosen beraubten. Geduldig hat Rappoltinger auch noch andere, ähnliche Erniedrigungen ertragen, doch nun hat er endgültig genug. Er droht am Telefon mit einem Bombenattentat auf die MA 2412.