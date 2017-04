Zufällig erfahren Ken und Barbie, dass Bonnie Urlaub auf Hawaii machen will. Die beiden sind sofort Feuer und Flamme und haben auch schon eine Idee, wie sie heimlich mitfahren können: Sie verstecken sich einfach in Bonnies Reisegepäck. So ausgeklügelt ihr Plan auch sein mag, er geht leider schief. Als ihre Freunde erkennen, wie enttäuscht Barbie und Ken über die verpatzten Tage am Meer sind, haben sie Mitleid und versuchen, die beiden zu trösten.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)