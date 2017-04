Hot In Cleveland Don Elka

Elka ist in den Stadtrat gewählt worden und wird nun von allen wie eine Mafia-Patin behandelt. Elka genießt ihre neue Rolle. Joy erhält überraschend eine Nachricht von Simon. Als sie per Videotelefonat miteinander sprechen, erzählt sie von ihrer Beziehung mit Mitch. Kurzentschlossen reist Simon aus Afrika zurück und will Joy wieder für sich gewinnen.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)