CSI Miami Der Fluch der guten Tat

Diesmal müssen sich Horatio und sein Team mit dem Mord an Henry Duncan beschäftigen. Dabei gibt es viele Verdächtige, aber kein eindeutiges Motiv. Seine Nachbarin, Connie Jaden, arbeitet als Prostituierte und hat bereits einmal versucht, den Hund der Familie Duncan zu töten. Einer ihrer Kunden, Will Kingsley, war gleichzeitig auch einer von Henrys Kollegen. Und dann wäre da noch Henrys Chefin, die in einen Bauskandal verwickelt ist.