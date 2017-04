The Big Bang Theory Die Date-Variable

Obwohl Howard im All ist, holen ihn seine Probleme von der Erde ein. Bernadette ist unzufrieden darüber, dass er seiner Mutter noch nicht gebeichtet hat, dass sie nicht bei ihr wohnen werden. In Sheldons und Amys Beziehungsrahmenvereinbarung ist festgehalten, dass es am zweiten Jahrestag zu zwanglosem körperlichen Kontakt kommen soll. Dafür muss sich Sheldon etwas einfallen lassen.