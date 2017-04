Cougar Town Die Traumhochzeit

Jules und Grayson wollen im Beisein ihrer Freunde in Napa heiraten. Und Jules' Vater Chick soll die Zeremonie durchführen. Inzwischen glaubt Travis, den richtigen Zeitpunkt gefunden zu haben, um Laurie seine Liebe zu gestehen. Doch genau in diesem Moment taucht ihr Internetfreund Wade auf.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)