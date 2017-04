Die Schlümpfe Die Zauberrassel / Alle Geschöpfe sind großartig und schlumpfig

Die Zauberrassel

Die Feenkönigin hat großen Kummer. Ein böser Kobold hat es auf die Zauberrassel ihres kleinen Sohnes abgesehen. Als Babyschlumpf und der kleine Prinz ihre Rasseln versehentlich vertauschen, ist die Aufregung groß. Auch der böse Kobold lässt nicht lange auf sich warten.



Alle Geschöpfe sind großartig und schlumpfig

Azrael, Gargamels böser Kater, ist mit seiner Pfote in eine Falle geraten. Zum Glück ist Naturi zur Stelle. Gemeinsam mit den anderen Schlümpfen will er Azrael befreien. Als das nicht gelingt, bringen sie ihn in ihr Dorf. Doch die anderen Schlümpfe sind davon wenig begeistert.