Plötzlich fett Kugelrunder Liebesspaß mit Diana Amft!

In der topbesetzten ORF/Sat1 Koproduktion "Plötzlich Fett" schlüpft "Doctor's Diary"-Ärztin Diana Amft in die Rolle der rundlichen Konditorin Eva, die, anders als ihre Serienfigur Gretchen Hase, null Problemo mit ihren überschüssigen Pfunden hat. Doch von einem Tag auf den anderen ändert sich ihr Leben schlagartig, als sie nach einem Besuch im Fitnesscenter des eitlen Nick ( Sebastian Ströbel , "Mädchen, Mädchen 2 – Loft oder Liebe") auf wundersame Weise erschlankt. Dagegen erwacht der oberflächliche Schönling Nick in seinem schlimmsten Alptraum, als er sich plötzlich als 180kg schweres Walross im Spiegel sieht. Regisseur Holger Haase ("Doctor's Diary") zaubert mit spritzigen Dialogen, vergnüglicher Situationskomik, Seitenhieben auf den Fitnesswahn und einer Dosis Romantik beschwingtes Sommerfeeling ins Wohnzimmer.

Mit dabei sind eine hochkarätige Garde an österreichischen Darstellern wie Cornelius Obonya ( re. i. Bild ) als Psychiater und Ernährungsberater, Wolfram Berger ("Oben ohne"; "Trautmann") als engagierter Anwalt, Sigrid Spörk ("Bollywood lässt Alpen glühen") als Schwester von Eva, Julian Weigend ("Die Wanderhure") als Partner von Sebastian Ströbels Nick sowie Daniel Keberle als schleimiger Sommelier Paul. Exaltierte Darstellungen, wie die von Michou Friesz als Evas Mutter veredeln zusätzlich die zur Gänze in Wien gedrehte Produktion.

ZUR STORY:

Die üppige Konditorin Eva arbeitet in einem renommierten Wiener Nobelhotel. Darin befindet sich ein Fitnesstempel, in dem Körperfetischist und Obermacho Nick (Sebastian Ströbel - "Countdown – Die Jagd beginnt") ein strenges Regiment führt. Der eitle Geck macht aus seiner Phobie gegen Dicke keinen Hehl. Als Eva einen Schnuppertag bei Nick gewinnt, lässt er sie die volle Wucht seiner Abneigung spüren. Wütend füllt Eva den Fragebogen zur Kundenzufriedenheit aus. Doch ein Windstoß weht das Blatt davon. Eva hechtet dem Schriftstück hinterher und fällt mit einem Schrei vom Dach. Am nächsten Morgen kommt ihr alles wie im Traum vor: Sie ist plötzlich gertenschlank. Nick erwacht dagegen in einem 180kg schweren Körper.