Jamies 15 Minuten Küche Thunfisch asiatisch & Ricottaküchlein

Nach nur 15 Minuten Kochzeit steht eine köstliche asiatische Spezialität auf dem Tisch: ein medium gebratener Thunfisch mit Gemüse in Teriyaki-Ingwer-Grapefruit-Dressing. Die Beilage bildet duftender Kokosreis. Auch Vegetarier kommen heute nicht zu kurz. Jamie Oliver bereitet für sie ein Ricottaküchlein in einer Paradeiser-Pilz-Basilikum-Soße mit einem erfrischenden Zucchini-Salat zu.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)