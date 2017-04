Akrobatische Martial-Arts Einlagen kombiniert mit bissigem Humor und pointierten Dialogen: In der temporeichen Serienadaption der gleichnamigen Spielfilmreihe müssen sich der unkonventionelle Det. Carter aus L.A. und sein überkorrekter Kollege Det. Lee aus Hongkong zwecks gemeinsamer Ermittlerarbeit zusammenraufen.

Die Serie basiert auf der höchst erfolgreichen dreiteiligen "Rush Hour"-Spielfilmreihe (1998 - 2007) mit Jackie Chan und Chris Tucker als ungleiches Cop-Gespann in Los Angeles. Die Pilotfolge der 13-teiligen ersten Staffel von "Rush Hour" startete auf dem Networksender CBS am 31. März 2016 und wurde von niemand Geringerem als Filmregisseur Jon Turteltaub ("Das Vermächtnis der Tempelritter") inszeniert. Die atemberaubende Stuntkoordination der Serie wurde mit einer Emmy-Nominierung geehrt.

Inhalt - 'Hongkong oder Hollywood', I/1

Eigentlich ist Detective James Carter ja ein passionierter Einzelkämpfer. Regelmäßig treiben seine unkonventionellen Ermittlungsmethoden seine Vorgesetzte, Captain Cole, an den Rand der Verzweiflung. Carters Freude hält sich daher in Grenzen, als ihm mit Jonathan Lee ein Kampfkunst-erprobter Kollege aus Hongkong an die Seite gestellt wird, der Vorschriften peinlich genau zu befolgen scheint. Gemeinsam sollen die zwei ein international tätiges Verbrechersyndikat aushebeln, das Lees Schwester auf dem Gewissen hat. Eine schwierige Zusammenarbeit nimmt ihren Auftakt.



DARSTELLER

Justin Hires (Det. James Carter)

Jon Foo (Det. Jonathan Lee)

Wendie Malick (Capt. Lindsay Cole)

Aimee Garcia (Sgt. Didi Diaz)

Jessika Van (Kim Lee)

REGIE

Jon Turteltaub