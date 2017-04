Rettungseinsatz auf Pluto

Miles' Eltern müssen zu einer Konferenz. Damit ihre Kinder gut versorgt sind, soll ihre heißgeliebte Tante Frida auf die beiden aufpassen. Wie immer hat sich Frida auch diesmal eine tolle Überraschung für die beiden ausgedacht. Gemeinsam wollen sie eine Reihe eisiger Asteroiden besuchen. Unterwegs stürzen die drei jedoch überraschend ab und geraten mitten in ein spannendes Weltraumabenteuer!



Der Solar-Express

Die Eltern von Haruna, Miles' bestem Freund, haben ein gigantisches Weltraum-Transportmittel erfunden: den sogenannten Solar-Express. Stolz nehmen sie die Callistos zu ihrer Jungfernfahrt mit. Noch ahnt niemand, dass auch Weltaumschurke Fiesbert Fliege sehr am Solar-Express interessiert ist und es kaum erwarten kann, den Zug zu kapern!



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)