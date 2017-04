Mit "Identity Thief"(Originaltitel) serviert 'Kill the Boss'-Regisseur Seth Gordon eine flotte Gaunerkomödie, in der Comedienne Melissa McCarthy ("Brautalarm") die Identität von Biedermann (und ausführenden Produzenten) Jason Bateman ("Kill the Boss 1 +2") alias Sandy Patterson stiehlt und und sich auf seine Kosten ein Luxusleben gönnt. Die oscarnominierte Ulknudel McCarthy und Komikerveteran Bateman ("Umständlich verliebt") laufen in der gagreichen Inszenierung als völlig ungleiches Paar zur Topform auf. Mit dabei im Slapstickspaß sind Amanda Peet ("Keine halben Sachen") und "Iron Man"-Regisseur und Schauspieler Jon Favreau, der bereits gemeinsam mit Jason Bateman in "All Inclusive"(2009) urlaubte und mit seiner Neuauflage des Disneyklassikers "Das Dschungelbuch" einen der Tophits des Kinojahres 2016 landete.