Assassination Games ("Assassination Games")

Geradliniger Actionthriller. Jean-Claude Van Damme und Scott Adkins kommen sich auf der Jagd nach einem skrupellosen Gangsterboss in die Quere und beweisen mit vereinten Kräften, ein unschlagbares Team zu sein. Spannung pur!



Rumänien: Gangsterboss Polo Yakur wird aus dem Knast entlassen. Gleich zwei der besten Profikiller werden auf ihn angesetzt. Vincent Brazil übernimmt den Job des Geldes wegen. Roland Flint will an dem Mann, der seine Frau ins Koma gebracht hat, Rache nehmen. Bei einem Anschlag kommen sich die beiden erstmals in die Quere. Aus Gegnern werden Verbündete, besonders als sie erfahren, dass ein korrupter Interpol-Chef sie gegeneinander auszuspielen versucht.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)