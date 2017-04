Disneys Miles von Morgen Der Lockvogel / Der Pokal

Der Lockvogel

Ein fieser Gauner, der sich 'Weltall-Tauscher' nennt, hat zahlreiche Roboter gestohlen. Die Callistos sollen beim Aufspüren der Beute mithelfen. Tapfer stellt sich Merc als Lockvogel zur Verfügung, um dem Ganoven eine Falle zu stellen.



Der Pokal

Die Kinder haben viel Spaß beim Quantum-Turnier. Im Finale trifft Miles' "Mondleben-Team" auf das "Gammastrahlen-Team", für das auch Miles' bester Freund Haruna spielt. Als das "Gammastrahlen-Team" in einem Asteroiden-Feld trainieren will, kommt es zu einem gefährlichen Unglück.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)