Scrubs - Die Anfänger Mein falscher Rückschluss

J.D. missinterpretiert die Fröhlichkeit einer alten Dame als Wunsch, die Behandlung ihrer schweren Krankheit einzustellen. Inzwischen versuchen Turk und Elliot herauszufinden, was die Ursache für die starken Schmerzen ist, über die ihr Patient klagt. Carla hat es sich indes in den Kopf gesetzt, das gesamte Krankenhauspersonal für das jährliche Gruppenfoto zu versammeln.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)