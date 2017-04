Glee Love Side Story

Auf der McKinley High knistert es heftig. Sowohl Kurt und Blaine, als auch Rachel und Finn wollen in ihrer Beziehung einen Schritt weiter gehen. Dabei setzen sich die beiden Liebespaare unter Druck, um das 'erste Mal' schnell hinter sich zu bringen. Auch Coach Beiste ist verliebt - und zwar in den Football-Talentscout Cooter, der der Schule einen Besuch abstattet. Artie spielt dabei den postillon d'amour. Er will die zwei dazu bringen, miteinander auszugehen. Unterdessen steht die Premiere für das Musical an und alle hoffen auf einen reibungslosen Ablauf.