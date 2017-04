Melissa & Joey Ein Plan kommt selten allein

Lennox droht in Chemie durchzufallen. Mel versucht, streng zu sein und verbietet ihrer Nichte alles, was Spaß machen könnte, damit sie sich voll und ganz auf die Schule konzentrieren kann. Als Mels Vater zu Besuch kommt, ist es mit Lennox' Enthaltsamkeit allerdings schnell wieder vorbei. Hinter Mels Rücken besticht Mels Vater Joe mit einer Rolex, damit dieser stillhält, während er gemeinsam mit seinen beiden Enkeln vergnüglich die Zeit totschlägt.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)