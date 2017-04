The Secret Life of the American Teenager Schlussstrich

Endlich hat Adrian ihre Krise überwunden und blickt wieder optimistisch in die Zukunft. Gemeinsam mit ihren Freundinnen räumt sie das Kinderzimmer aus. Die Babysachen will sie der Kirche spenden. Erst durch Ricky erfährt Ben von Adrians Plänen. Enttäuscht über ihren Alleingang macht er Adrian eine Szene und lässt dabei seiner Wut und Trauer über den Verlust des gemeinsamen Kindes freien Lauf. Jack hat Madison verlassen und will Grace zurückerobern. Sein Sinneswandel scheint aber zu spät zu kommen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch) Hauptdarsteller Shailene Woodley (Amy Juergens)

Kenny Baumann (Ben Boykewich)

Megan Park (Grace Bowman)

Greg Finley (Jack Pappas)

Daren Kagasoff (Ricky Underwood)

Francia Raisa (Adrian Lee)

Regie Keith Truesdell