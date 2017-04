Dawson's Creek Am Wendepunkt

Joey erfährt zufällig, dass sich Pacey in Boston aufhält. In der Hoffnung auf ein klärendes Gespräch stattet sie ihm einen Besuch ab. Dawson reist inzwischen zu seinen Eltern nach Capeside. Besonders sein Vater ist enttäuscht, dass er das Filmstudium abbrechen will. Als sich Dawson auf den Rückweg nach Boston macht, hat sein Vater einen schweren Autounfall.