Der Dino-Planet

Loretta ist ein riesengroßer Dinosaurier-Fan! Voller Vorfreude fiebert sie dem Moment entgegen, an dem sie mit ihren Eltern den Planeten Damokles besuchen wird. Dort sind die Dinosaurier erst vor gut 10.000 Jahren ausgestorben. Eine Ausstellung dokumentiert ihr Leben und die unangefochtene Koryphäe auf dem Gebiet, Professor Rubikon, soll die Callistos höchstpersönlich durch die Schauräume führen! Als die Callistos auf dem Planeten ankommen, ist Professor Rubikon jedoch spurlos verschwunden.



Team Exo-Flex

Miles trainiert gemeinsam mit seinen Freunden für den Exo-Flex-Führerschein, als ein Notfall ihre Trainingsstunde unterbricht. Auf dem Planeten Kyrillos ist ein mysteriöser Brand ausgebrochen und hat eine Klimastation zerstört. Die Callistos sollen herausfinden, was das Feuer verursacht hat. Sehr zu seiner Freude darf Miles seine Freunde mit zu der Mission nehmen, damit sie auf Kyrillos ihre Exo-Flex-Fertigkeiten weiter verbessern. Schneller als gedacht wird aus dem Training jedoch bitterer Ernst.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)