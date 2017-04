Under the Dome Kokons

Ein Jahr nachdem die Kuppel verschwunden ist, soll zu Ehren der Opfer von Chester's Mill eine Gedenkzermonie stattfinden. Barbie hält gerade eine Ansprache, als Ben plötzlich dazu stößt. Er leidet unter großer Atemnot. Obwohl Barbie versucht ihm zu helfen, stirbt Ben kurze Zeit später. Inzwischen hat Julia im Tunnelsystem die Kokons gefunden, die Barbie und die anderen in der Traumwelt festhalten. Währendessen trifft Junior auf Melanie und wird von ihr ebenfalls in einen Tiefschlaf versetzt. Julia erkennt, dass die einzelnen Kokons miteinander in Verbindung stehen. Melanie schafft es, Julia zu täuschen und zu überzeugen, dass sie unbedingt das Ei benötigen, um alle zu befreien.