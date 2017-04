Die Schlümpfe Torti und der Breitopf / In Zeichensprache schlumpfen

Torti und der Breitopf

Guinilda, die Fee, schenkt Torti einen Zaubertopf, der so viel Brei machen kann, wie man nur will. Durch eine Unbedachtsamkeit fließt der Brei aber über und lässt sich nicht mehr stoppen. Nun kann nur noch die Fee selbst helfen...



In Zeichensprache schlumpfen

Gargamel hat es endlich einmal geschafft . Sein Zaubertrank beraubt die Schlümpfe ihrer Stimme. Zum Glück treffen die Schlümpfe eine kleine Elfe, die ihnen die Zeichensprache beibringt.