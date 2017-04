How I Met Your Mother Klapsgiving

Nach der Trennung von Robin fällt es Ted noch immer schwer, sich mit ihr in einem Raum aufzuhalten. Obwohl die zwei eigentlich Freunde sein sollten, schaffen sie es nicht, miteinander zu reden. Lily möchte ihr erstes gemeinsames Thanksgiving ruhig und traditionell feiern. Doch Marshall hat einen Countdown erstellt, der anzeigt, wann Barney seine nächste Ohrfeige bekommt. An dem für Lily so wichtigen Feiertag soll es so weit sein.