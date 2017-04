Revenge Maskerade

Als 16-jährige hat Victoria einen Sohn geboren und ihn in die Obhut eines Nonnen-Klosters gegeben. Damals wurde ihr versichert, dass nie jemand davon erfahren würde. Vor dem von den Greysons veranstalteten Halloween-Maskenball bekommt Victoria unerwartet Blumen mit Grüßen ihres Sohnes zugeschickt. Doch dem nicht genug: während des Balls glaubt Victoria, ihren Sohn in einem der Gäste wieder zuerkennen und erleidet einen Schock. Und Aiden zwingt Trask, ihn zu Padma zu bringen.

