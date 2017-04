Devious Maids - Schmutzige Geheimnisse Ordnung im Haus

Die Polizei entdeckt neue Beweise, die Marisols Sohn Eddie im Mordfall Flora Hernandez schwer belasten. Mit dem Rücken zur Wand steht auch Carmen: Überraschend taucht ihr totgeschwiegener Ehemann an ihrem Arbeitsplatz auf und besteht darauf, sie wieder heimzuholen. Ausgerechnet mit Rosies Hilfe will Peri ihren untreuen Mann überwachen. Dass Rosie der Grund für ihre Eheprobleme ist, ahnt Peri nicht. Derweil hat Valentina mit ihrer Eifersucht zu kämpfen, als sie eine andere Frau in Remis Bett vorfindet.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)